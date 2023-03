Detestata, invisa - Cruciverba

Nerone Claudio Cesare Augusto Germanico (in latino: Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus; Anzio, 15 dicembre 37 – Roma, 9 giugno 68), nato come Lucio Domizio Enobarbo (Lucius Domitius Ahenobarbus) e meglio conosciuto semplicemente come Nerone, è stato il quinto imperatore romano, l'ultimo appartenente alla dinastia giulio-claudia. Regnò circa quattordici anni, dal 54 al 68.

La donna più odiata d'America (The Most Hated Woman in America) è un film drammatico biografico americano diretto da Tommy O'Haver e sceneggiato da lui e Irene Turner. Il film è stato presentato in anteprima mondiale a South by Southwest il 14 marzo 2017. Il film è stato distribuito il 24 marzo 2017 da Netflix.