Un cuscinetto in auto - Cruciverba

Soluzione 13 lettere : APPOGGIATESTA

Soluzione e Curiosità per: Un cuscinetto in auto La Mazda 323 GTR è una versione sportiva della Mazda 323 basata sulla sesta serie (sigla BG) prodotta dal 1992 al 1994, evoluzione della precedente Mazda 323 GTX, e costituita in una serie limitata di circa 5.000 esemplari con lo scopo di essere omologata per gareggiare nel Campionato del Mondo Rally. Il poggiatesta è un dispositivo progettato per supportare e sorreggere la testa di un individuo. È utilizzato, ad esempio, sulle poltrone dei parrucchieri e dei dentisti, oltre che sui sedili dei veicoli. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 marzo 2023

