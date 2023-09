Si cuce sulla suola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si cuce sulla suola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TOMAIA

Significato/Curiosità : Si cuce sulla suola

L'atto di cucire sulla suola o sulla tomaia rappresenta un importante processo nella produzione di calzature. Questo procedimento, noto come cucitura o cucitura a mano, coinvolge l'assemblaggio di diverse parti della scarpa per creare un prodotto resistente e durevole. La suola, che costituisce la base della scarpa e fornisce supporto e trazione, può essere cucita alla tomaia, che è la parte superiore della scarpa che copre il piede. La cucitura può essere eseguita manualmente o con l'ausilio di macchine specializzate a seconda del tipo di scarpa e del livello di artigianalità richiesto. Questo processo garantisce una connessione stabile tra suola e tomaia, creando calzature che resistono all'usura quotidiana e offrono comfort e protezione ai piedi dell'utente.

Altre risposte alla domanda : Si cuce sulla suola : cuce; sulla; suola; Quel di ferro non cuce ; Artigiano che prende le misure e cuce ; Ragazza che lavora cuce ndo; Se è di ferro non cuce ; Se di ferro non cuce ; Il massimo sulla pagella; Vale egr sulla busta; L atterrare sulla portaerei; Sdraiato sulla schiena; Due punti sulla i; Gare di corsa che si svolgono sulla distanza di circa 20 km; Ci si pulisce la suola delle scarpe; Trasformano la suola in nulla; Può diventare una suola ; L alta suola di corda o di sughero di certe scarpe; Alla suola di sughero;

Cerca altre Definizioni