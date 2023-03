Il costume in due pezzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il costume in due pezzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BIKINI

Soluzione e Curiosità per: Il costume in due pezzi Il bikini ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/bi'kini/), in italiano anche bichini, è un costume da bagno femminile a due pezzi, che lascia la pancia scoperta mettendo in vista l'ombelico. Il pezzo superiore copre il seno ed una parte del busto o della schiena; ha una forma simile ad un reggiseno e di solito ha una o due bretelle di sostegno. Il pezzo inferiore è uno slip, con una forma simile ... Il bikini ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/bi'kini/), in italiano anche bichini, è un costume da bagno femminile a due pezzi, che lascia la pancia scoperta mettendo in vista l'ombelico. Il pezzo superiore copre il seno ed una parte del busto o della schiena; ha una forma simile ad un reggiseno e di solito ha una o due bretelle di sostegno. Il pezzo inferiore è uno slip, con una forma simile ad una mutanda, che copre il pube, i genitali e una parte più o meno ampia dei glutei. Le dimensioni della parte superiore e/o inferiore possono variare, dai bikini che offrono una copertura completa del seno, del bacino e dei glutei, a modelli più rivelatori con un perizoma o tanga che espone i glutei, e una parte superiore che copre solo le zone dei capezzoli (areole). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 marzo 2023

