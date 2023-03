Le consonanti in orario - Cruciverba

In fonetica e fonologia, una sonante (o, meno comune, sonorante) è un suono del linguaggio che viene prodotto, senza flusso d'aria turbolento, nel tratto vocale. Essenzialmente questo significa che un suono "spinto fuori" (come Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/z/) o "schioccato" (come Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/t/) non è una sonante. Per ...

Sigle

ricevuta di ritorno – abbreviazione usata impropriamente per avviso di ricevimento

– abbreviazione usata impropriamente per Roundup ready – colture geneticamente modificate al fine di tollerare erbicidi a base di glyphosate

– colture geneticamente modificate al fine di tollerare erbicidi a base di glyphosate RR – Rischio relativo

Chimica

RR – abbreviazione dell'enzima ribonucleotide reduttasi

Codici

RR – codice vettore IATA di Royal Air Force

RR – codice ISO 3166-2:BR di Roraima (Brasile)

RR – codice ISO 3166-2:MU di Rivière du Rempart (Mauritius)

Informatica

RR (Round Robin) – algoritmo di scheduling

– algoritmo di scheduling Resource Record – record di un database DNS

Altro