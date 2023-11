La definizione e la soluzione di: Conosce gli effetti delle medicine sugli esseri viventi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : FARMACOLOGO

Significato/Curiosita : Conosce gli effetti delle medicine sugli esseri viventi

Dagli altri esseri viventi. altre caratteristiche peculiari sono: la postura eretta, rara nei mammiferi e presente solo nei canguri; gli arti superiori... Dagli altri. altre caratteristiche peculiari sono: la postura eretta, rara nei mammiferi e presente solo nei canguri;arti superiori... La farmacologia (dal greco antico: fµa, phármakon, "rimedio" e , lógos, "discorso") è una branca della medicina, della biologia e delle scienze farmaceutiche che si occupa dell'azione di droghe o farmaci. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

