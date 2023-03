Con esse vanno prese certe notizie - Cruciverba

Epittèto (o Epìtteto; in greco antico: ptt, Epíktetos, "colui che è stato acquistato", in latino: Epictetus; Ierapoli, 50 – Nicopoli d'Epiro, 130) è stato un filosofo greco, esponente dello stoicismo di epoca romana.

La pinza (termine usato per lo più al plurale, facendo riferimento alla dualità delle parti componenti: un paio di pinze) è un utensile utilizzato per lo più dai meccanici, elettricisti, falegnami, idraulici e fa parte del corredo degli attrezzi presenti in quasi tutte le case.