Come si chiama il passo di danza reso celebre da Michael Jackson, consistente nell andare indietro dando l illusione di camminare in avanti? - Cruciverba

Il moonwalk è un passo di danza che consiste nello spostarsi all'indietro dando l'illusione di camminare in avanti impiegato da molti ballerini e reso celebre nel 1983 dal cantante e ballerino statunitense Michael Jackson che lo ha usato durante la prima performance live della sua canzone Billie Jean e, in seguito, in diverse altre coreografie. Nonostante, per sua stessa ammissione, non fosse l'inventore del passo, nel corso della sua carriera l'artista perfezionò la movenza, rendendola famosa in tutto il mondo.