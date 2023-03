Un colpo della balena - Cruciverba

I Silver Saint ( Silver Saints), o Cavalieri d'argento, sono dei personaggi dei manga e degli anime dell'universo fantastico de I Cavalieri dello zodiaco (Saint Seiya in originale), nato dal mangaka Masami Kurumada.

CODATA (Committee on Data for Science and Technology) è un comitato interdisciplinare dell'ICSU (Comitato Internazionale di Scienza) fondato nel 1966. La sigla è rimasta ancora quella del precedente International Council of Scientific Unions. Il suo obiettivo è di migliorare la valutazione critica, la pubblicazione e la ricerca su scienza e tecnologia.