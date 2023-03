Si cinge il busto con la fascia tricolore - Cruciverba

Salerno ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/sa'lrno/, ; Salierno in salernitano, Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[s'ljern]) è un comune italiano di 127 240 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Campania e secondo comune della regione per numero di abitanti.

Il sindaco (o podestà nei comuni di lingua italiana del Cantone dei Grigioni) è chi dirige l'amministrazione comunale. Rappresenta l'organo monocratico posto al vertice dell'ente territoriale locale di base che nei vari paesi assume denominazioni diverse: comune, municipalità, municipio, città ecc. Negli ordinamenti in cui le città più grandi sono ulteriormente suddivise in enti (variamente denominati: ad esempio borough in certe città anglosassoni, arrondissement nei paesi francofoni, Stadtbezirk in quelli di lingua tedesca, Solectwa (rurali) o Dzielnice (cittadine) in Polonia) questi possono avere un proprio sindaco.