Chi le mangia in strada si scotta le mani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi le mangia in strada si scotta le mani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CALDARROSTE

Soluzione e Curiosità per: Chi le mangia in strada si scotta le mani Chi si ferma è perduto è un film del 1960 diretto da Sergio Corbucci. Le caldarroste sono le castagne arrostite sul fuoco. Le caldarroste, e la loro vendita ambulante, sono diffuse in tutto l'areale mediterraneo della pianta di castagno, dal Portogallo alla Turchia. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 marzo 2023

