Chi ci va è andato - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : TILT

Significato/Curiosità : Chi ci va è andato

La parola "tilt" è spesso usata per descrivere uno stato mentale o emotivo in cui una persona è sopraffatta dalla frustrazione, dallo stress o dall'irritazione a tal punto da compromettere la capacità di prendere decisioni razionali o di eseguire compiti in modo efficace. Questo termine è spesso associato ai videogiochi e al poker, indicando una perdita di controllo emotivo che può influenzare negativamente le prestazioni. "Tilt" suggerisce uno squilibrio interno che può derivare da situazioni di pressione o sfida. Riconoscere il proprio "tilt" e adottare strategie per ripristinare la calma è fondamentale per prendere decisioni consapevoli e raggiungere risultati positivi.

Altre risposte alla domanda : Chi ci va è andato : andato; andato oltre la realtà percepibile; È andato 13 volte a Sanremo ma non ha mai vinto; andato a Firenze; Indicato o mandato dal fato per uno scopo; andato in stile antico; Si è perso o è andato perso;

