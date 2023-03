Io in certi casi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Io in certi casi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : ME

Soluzione e Curiosità per: Io in certi casi L'ergastolo è una pena detentiva a carattere perpetuo inflitta a chi ha commesso un delitto particolarmente grave. Sigle Millennium edition – in Windows Me, sistema operativo della Microsoft Middle-earth Enterprises, società controllata dalla The Saul Zaentz Company Chimica Me – abbreviazione del gruppo metilico Codici ME – codice vettore IATA di Middle East Airlines

ME – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Montenegro

ME – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Messina (Italia)

ME – codice ISO 3166-2:US del Maine (Stati Uniti d'America)

ME – codice ISO 3166-2:ZW di Mashonaland East (Zimbabwe) Fisica m e – massa a riposo dell'elettrone Informatica .me – dominio di primo livello del Montenegro Mitologia Me – concetto della cosmologia della mitologia sumera Musica Me – EP di RaeLynn del 2015

– EP di RaeLynn del 2015 Me – EP di Laura Marano del 2019

– EP di Laura Marano del 2019 Me – singolo di Paula Cole del 1998

– singolo di Paula Cole del 1998 Me – singolo delle CLC del 2019

– singolo delle CLC del 2019 Me! – singolo di Taylor Swift del 2019 Altro Me – kana giapponese

– kana giapponese Me – prefisso RLM assegnato all'azienda aeronautica tedesca Messerschmitt AG

ME – targa automobilistica di Messina (Italia)

ME – targa automobilistica di Melk (Austria)

ME – targa automobilistica di Mettmann (Germania)

ME – targa automobilistica di Etolia (Grecia)

ME – rete televisiva Mediaset Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «me» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Io in certi casi : certi; casi; Il rifugio in cui ci si salva in certi giochi infantili Risposta... da incerti Un modo di conservare certi ortaggi È richiesta per certi gommoni Lo stato di morte apparente di certi fachiri Abito femminile da occasioni formali Salta in occasione di liete ricorrenze Capitolo in TV scommessa al casinò Occasionali, come certi lavori Portatori di occasionali messaggi Cerca altre Definizioni