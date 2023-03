Il centro di Verbania - Cruciverba

La provincia del Verbano-Cusio-Ossola, conosciuta anche come provincia azzurra (in lombardo pruvincia del Verban-Cüsi-Ossula, in piemontese provincia dël Verban-Cusi-Òssola), è una provincia italiana del Piemonte di 153 780 abitanti, costituita nel 1992 scorporando 77 comuni dalla provincia di Novara (dal 2019 il numero dei comuni si è ridotto a 74 per la fusione di Seppiana e Viganella nel comune di Borgomezzavalle, nel 2016, e per la fusione di Cavaglio-Spoccia, ...

Sigle

B.A. – abbreviazione di Bachelor of Arts, titolo di studio anglosassone

– abbreviazione di Bachelor of Arts, titolo di studio anglosassone B.A. – sigla dell'Ordine Basiliano Aleppino dei Melchiti

– sigla dell'Ordine Basiliano Aleppino dei Melchiti B.A. – British Association for Advancement of Science

– British Association for Advancement of Science B.A. – Bloque por Asturies – partito politico spagnolo

– Bloque por Asturies – partito politico spagnolo B.A. – nei film (“bambini accompagnati”)

– nei film (“bambini accompagnati”) BA – nelle statistiche del baseball, media battuta ( batting average )

– nelle statistiche del baseball, media battuta ( ) BA – Business Analyst

Codici

BA – codice vettore IATA di British Airways

– codice vettore IATA di British Airways ba – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua baschira

– codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua baschira BA – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Bosnia ed Erzegovina

– codice ISO 3166-1 alpha-2 della Bosnia ed Erzegovina BA – codice ISO 3166-2:BR dello stato di Bahia (Brasile)

– codice ISO 3166-2:BR dello stato di Bahia (Brasile) BA – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Badajoz (Spagna)

– codice ISO 3166-2:ES della provincia di Badajoz (Spagna) BA – codice ISO 3166-2:GW della Regione di Bafatá (Guinea-Bissau)

– codice ISO 3166-2:GW della Regione di Bafatá (Guinea-Bissau) BA – codice ISO 3166-2:IT della città metropolitana di Bari (Italia)

– codice ISO 3166-2:IT della città metropolitana di Bari (Italia) BA – codice postale della zona di Bath, in Inghilterra

Geografia

Ba – città delle Isole Figi

– città delle Isole Figi Ba – contrada di Velo Veronese, Italia

– contrada di Velo Veronese, Italia Ba – fiume delle Isole Figi

Persone

Ba

Ba – sovrano della II dinastia egizia

– sovrano della II dinastia egizia Abdoul Ba – calciatore mauritano

– calciatore mauritano Abdoulaye Ba – calciatore senegalese

– calciatore senegalese Adama Ba – calciatore mauritano

– calciatore mauritano Demba Ba – calciatore senegalese

– calciatore senegalese El Hadji Ba – calciatore francese

– calciatore francese Ibrahim Ba – ex calciatore francese e senegalese

– ex calciatore francese e senegalese Ibrahima Ba – calciatore senegalese

– calciatore senegalese Ismaël Ba – ex calciatore senegalese

– ex calciatore senegalese Issa Ba – calciatore senegalese

– calciatore senegalese Jacob Ba – calciatore mauritano

– calciatore mauritano Omar Ba – ex cestista senegalese con cittadinanza tedesca

– ex cestista senegalese con cittadinanza tedesca Papa Malick Ba – calciatore senegalese

– calciatore senegalese Ba Dexin – giocatore di curling cinese

– giocatore di curling cinese Ba Jin – scrittore cinese

– scrittore cinese Ba Yan – ex cestista cinese

Bá

Gabriel Bá – fumettista e blogger brasiliano

Bâ

Alpha Bâ – calciatore senegalese

– calciatore senegalese Mariama Bâ – scrittrice senegalese

Simboli

BA – simbolo NYSE di Boeing

– simbolo NYSE di Boeing Ba – simbolo chimico del Bario

– simbolo chimico del Bario Ba – simbolo del baria, unità di misura nel sistema CGS, pari a 0,1 pascal

Targhe automobilistiche

BA – targa automobilistica di Bad Aussee (Austria)

– targa automobilistica di Bad Aussee (Austria) BA – targa automobilistica di Bamberga (Germania)

– targa automobilistica di Bamberga (Germania) BA – targa automobilistica di Banatsko Arandjelovo / Berane (Montenegro)

– targa automobilistica di Banatsko Arandjelovo / Berane (Montenegro) BA – targa automobilistica di Bratislava (Slovacchia)

– targa automobilistica di Bratislava (Slovacchia) BA – targa automobilistica di Bari (Italia)

Altro

1991 BA – meteoroide

– meteoroide Ba – anima del defunto nella mitologia egizia

– anima del defunto nella mitologia egizia Ba – classe di rating

– classe di rating .ba – dominio di primo livello della Bosnia ed Erzegovina

– dominio di primo livello della Bosnia ed Erzegovina Ba – lettera dell'alfabeto arabo

– lettera dell'alfabeto arabo Ba – stato vassalo durante la dinastia Zhou

– stato vassalo durante la dinastia Zhou Ba – gruppo musicale lituano

