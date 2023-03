Centro in provincia dell Aquila - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Centro in provincia dell Aquila. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CELANO

Soluzione e Curiosità per: Centro in provincia dell Aquila La provincia dell'Aquila è una provincia italiana dell'Abruzzo che conta 287 565 abitanti con capoluogo L'Aquila, l'unica provincia interna senza sbocchi sul mare della regione, la più estesa e la meno popolata (con il territorio che coincide in parte con quello dell'antica provincia di Abruzzo Ulteriore Secondo, dalla quale l'odierna circoscrizione provinciale ha ereditato il proprio stemma), confinante con la provincia di Teramo a nord-est, con la provincia di Pescara e la provincia ... Celano (Celanë in dialetto marsicano: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/ce'lan/) è un comune italiano di 10 276 abitanti della provincia dell'Aquila in Abruzzo. È insignito del titolo di città con decreto del presidente della Repubblica del 25 marzo 1998. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Centro in provincia dell Aquila : centro; provincia; dell; aquila; Rinomato centro montano del Colorado Il centro di New York attraversato dalla Quinta Strada Il centro di Verbania Un centro benessere centro del Frusinate con antiche mura ciclopiche Fa provincia con Urbino La provincia del Canada con capoluogo Winnipeg La provincia di Macomer La provincia di Amatrice La provincia araba che comprende Abha Studiosi della nostra lingua Gli abitanti... della Luna Felino frequente nelle isole della Sonda Simbolo dell indio Il nome della Sarandon Tante sono le cannelle della famosa fontana dell aquila Ha la bandiera con l aquila bicipite Leone mitologico con testa di aquila Il suo capoluogo di regione è L aquila Il suo capoluogo di regione è L aquila Cerca altre Definizioni