Il centro di New York attraversato dalla Quinta Strada - Cruciverba

Manhattan ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/ma'nattan/; in inglese americano Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[mæn'hætn]) è uno dei cinque distretti (in inglese borough) della città di New York. Secondo le stime pubblicate dallo United States Census Bureau il 1º aprile 2020, ha una popolazione di 1 694 251 abitanti e una densità di 28 873 abitanti/km², che lo rende il distretto più densamente popolato di New York City.