Categoria in breve - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : CAT

Soluzione e Curiosità per: Categoria in breve Il volontario in ferma breve (VFB) indicava un cittadino che sceglieva volontariamente di prestare servizio per la durata di tre anni all'interno delle varie forze armate italiane. Sigle Carnitina-acetil-transferasi – proteina coinvolta nel ciclo della carnitina

– proteina coinvolta nel ciclo della carnitina Catalasi (CAT), enzima perossisomiale deputato alla dismutazione del perossido di idrogeno a ossigeno e acqua

(CAT), enzima perossisomiale deputato alla dismutazione del perossido di idrogeno a ossigeno e acqua Central Africa Time – fuso orario dell'Africa centrale

– fuso orario dell'Africa centrale Centro Allerta Tsunami – centro d'allerta tsunami dell'Italia

– centro d'allerta tsunami dell'Italia Centro assistenza tecnica

Children Apperception Test – test psicologico proiettivo

– test psicologico proiettivo Cognitive Analytic Therapy – terapia cognitivo-analitica

– terapia cognitivo-analitica Computer-aided tomography – tomografia computerizzata

– tomografia computerizzata Computer Assisted Translation – traduzione assistita dal computer Astronomia Cosmic Anisotropy Telescope – esperimento sulla radiazione cosmica di fondo Aziende CAT S.p.A. – azienda di trasporto pubblico locale della provincia di Massa-Carrara (Italia)

– azienda di trasporto pubblico locale della provincia di Massa-Carrara (Italia) Caterpillar – azienda che produce macchinari pesanti Codici CAT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cat Island (Bahamas)

– codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cat Island (Bahamas) CAT – codice vettore ICAO di Civil Air Transport

– codice vettore ICAO di Civil Air Transport cat – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua catalana

– codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua catalana CAT – codice ISO 3166-2:PH della Provincia di Catanduanes (Filippine) Geografia Cat – isola delle Bahamas Informatica .cat – dominio di primo livello generico

– dominio di primo livello generico cat – comando di concatenazione Unix

– comando di concatenazione Unix CAT – computer aided translation Altro CAT – Web Catalog Service, specifica dell'Open Geospatial Consortium

– Web Catalog Service, specifica dell'Open Geospatial Consortium City Airport Train , collegamento ferroviario tra la città di Vienna e il suo aeroporto

, collegamento ferroviario tra la città di Vienna e il suo aeroporto CAT – acronimo di Consorzio Apuano Trasporti società che ha gestito il trasporto pubblico locale nella provincia di Massa-Carrara Pagine correlate Cats

Pagine correlate Cats

The Cat Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «cat»

