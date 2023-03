Cane a macchie nere - Cruciverba

Il dalmata è una razza canina appartenente al gruppo dei segugi e cani per pista di sangue. È anche un cane da compagnia di taglia medio-grande dal caratteristico mantello bianco con macchie nere o marroni di 2-3 cm di diametro sul corpo e più piccole sulla testa e sugli arti. Ha una struttura elegante che, vista lateralmente, può essere inscritta in un quadrato.

Il danese o lingua danese è una lingua di ceppo indoeuropeo appartenente al gruppo settentrionale delle lingue germaniche. Al 2022, è parlata da 5,6 milioni di parlanti totali, in gran parte madrelingua, principalmente in Danimarca e nello Schleswig meridionale, nel nord della Germania. Comunità minori di locutori sono presenti in Islanda (ex possedimento della corona danese), Norvegia (a causa della lunga unione politica con la Danimarca), Svezia, Stati Uniti e Canada. A causa dell'immigrazione e della perdita linguistica nelle aree urbane, circa il 15-20% della popolazione della Groenlandia (uno degli attuali tre reami danesi) parla il danese come lingua madre.