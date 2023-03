Cambiano i libri in fiori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambiano i libri in fiori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : FO

Soluzione e Curiosità per: Cambiano i libri in fiori Fiori per Algernon (Flowers for Algernon) è un racconto di fantascienza del 1959 di Daniel Keyes, vincitore del premio Hugo per il miglior racconto breve nel 1960. Il racconto venne poi ampliato nel 1966 dando vita a un omonimo romanzo che vinse il Premio Nebula. Dario Luigi Angelo Fo, noto come Dario Fo (Sangiano, 24 marzo 1926 – Milano, 13 ottobre 2016), è stato un drammaturgo, attore, regista, scrittore, autore, illustratore, pittore, scenografo, attivista e comico italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 marzo 2023

