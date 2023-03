Un buco per la volpe - Cruciverba

Giovanna Giuliani (Bari, 1974) è una drammaturga italiana, candidata nel 2004 come migliore attrice non protagonista per la sua interpretazione in L'odore del sangue.

La Tana del Lupo (in tedesco: Wolfsschanze, tradotto anche come Trincea del Lupo) è stato uno dei quartieri generali del Führer, vicino all'attuale cittadina di Ketrzyn, in Polonia, all'epoca Prussia Orientale, base per Adolf Hitler sul fronte orientale durante la seconda guerra mondiale, dal 24 giugno 1941, due giorni dopo l'aggressione all'Unione Sovietica, fino al 20 novembre 1944.