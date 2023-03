Brevi quanto un attimo - Cruciverba

Duel è un film per la televisione del 1971 diretto da Steven Spielberg, qui al suo primo lungometraggio, e tratto dall'omonimo racconto di Richard Matheson, che ne curò anche la sceneggiatura.

I noodles istantanei o ramen istantaneo (instant noodles in inglese e insutanto ramen in giapponese) sono una pietanza a base di pasta lunga precotta e disidratata, consumata di solito in brodo, la cui preparazione richiede pochi minuti. La pasta più utilizzata sono i ramen (spaghettini), ma spesso si trovano anche tagliolini. I noodle vengono venduti sigillati in sacchetti di plastica o in tazze di plastica o EPS che contengono la pasta e il condimento necessario per il brodo.