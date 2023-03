Un boccone che resta in gola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un boccone che resta in gola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ESCA

Soluzione e Curiosità per: Un boccone che resta in gola Biancaneve, (tedesco: Schneewittchen) nota anche come Biancaneve e i sette nani o Nevolina nella prima traduzione italiana, è una fiaba popolare europea. La versione attualmente conosciuta è quella scritta dai fratelli Jacob e Wilhelm Grimm in una prima edizione nel 1812, ... Per esca si intende, nella pesca, il cibo reale o finto utilizzato per attirare le prede. Essa può essere viva, morta o artificiale. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 marzo 2023

Un boccone traditore Il boccone masticato L insidia nel boccone Il boccone masticato che si inghiotte Il boccone che si inghiotte restano in gola ai pesci Si presta a chi ha bisogno Prestazioni... individuali Le prestazioni di lavoro saltuarie Un uccello dal lungo becco e dalla cresta erigibile Restano in gola ai pesci Provoca un nodo alla gola Irregolare, insolita Compie voli regolari Loro... al singolare