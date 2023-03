Bimbetti assennati - Cruciverba

L'espressione “omini verdi” (in russo: , traslitterato: zelënje celovecki; in ucraino: , traslitterato: zeleni colovicky) si riferisce a un gruppo di soldati, indossanti uniformi militari verdi anonime, sprovviste di mostrine e altri simboli che potessero ricondurre ad un corpo d'appartenenza, che durante la crisi ucraina del 2014, che portò all'annessione della Crimea da parte della Federazione Russa, occuparono militarmente l'Aeroporto Internazionale di Sinferopoli, la maggior parte delle basi militari in Crimea, e il parlamento di Sinferopoli.