Lo batte l audace giocatore - Cruciverba

Arredamento

Banco (dal longobardo panka e dal gotico banca) – elemento di arredamento di forme variabili, generalmente un mobile di legno costituito da un tavolo su cui scrivere o lavorare, a volte con annesso un sedile o una panca

Geografia

Banco – comune del Mali nel circondario di Dioïla

Musica

Banco del Mutuo Soccorso – gruppo rock italiano, a volte anche detto semplicemente Banco Banco – album del Banco del Mutuo Soccorso del 1975 Banco – album del Banco del Mutuo Soccorso del 1983

Altro