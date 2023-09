Aveva la reggia a Bagdad - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aveva la reggia a Bagdad. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CALIFFO

Significato/Curiosita : Aveva la reggia a bagdad

Maciste l'eroe più grande del mondo, regia di michele lupo (1963) la schiava di bagdad, regia di pierre gaspard-huit (1963) i due gladiatori, regia di mario... Significati, vedi califfo (disambigua). disambiguazione – "califfi" rimanda qui. se stai cercando il gruppo musicale, vedi i califfi. il califfo (in arabo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Aveva la reggia a Bagdad : aveva; reggia; bagdad; aveva no le prue rostrate; Uno storico Riccardo l aveva di Leone; Tell l aveva ottima; aveva una poderosa voce; aveva il suo centro nei Fori Imperiali; La banconota che aveva il ritratto di Verdi; Un esauriente e particolareggia to resoconto; Non ombreggia to; L attività di chi gareggia ; Separa le carreggia te in autostrada; Vi è la reggia di Vanvitelli; Città campana dalla splendida reggia borbonica; Ai lati di bagdad ; bagdad : Iraq = Teheran : x; Gli Asiatici di bagdad ; Dinastia di califfi di bagdad ; I confini di bagdad ;

