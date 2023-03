Aumento, sviluppo - Cruciverba

La crescita demografica è l'aumento del numero di individui in una popolazione. Il tasso di crescita della popolazione è la velocità con cui il numero di individui di una popolazione aumenta in un dato periodo di tempo come frazione della popolazione iniziale. La crescita globale della popolazione umana è pari a circa 75 milioni ogni anno, o 1,1 % all'anno con la popolazione mondiale che è cresciuta da 1 miliardo nel 1804 a 8 miliardi nel 2022.

La crescita è il processo di sviluppo di un essere vivente, di un oggetto o di un'organizzazione.