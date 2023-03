Articolo anonimo - Cruciverba

L'anonimato (o anche anonimìa) è lo stato di una persona anonima, ossia di una persona di cui l'identità non è conosciuta. Questo può accadere per diversi motivi: una persona è riluttante a farsi conoscere, oppure non lo vuole per motivi di sicurezza come per le vittime di crimini e di guerra, la cui identità non può essere individuata.

Geografia

Un – città del Gujarat (India)

– città del Gujarat (India) Un – città dell'Uttar Pradesh (India)

Sigle

United Nations – Nazioni Unite

Codici

UN – codice vettore IATA di Transaero Airlines

UN – codice ISO 3166-2:MD di Ungheni (Moldavia)

UN – codice ISO 3166-2:SV di La Unión (El Salvador)

Musica

Un – album discografico dei Chumbawamba del 2004

– album discografico dei Chumbawamba del 2004 UN – album di Dan Black del 2009

– album di Dan Black del 2009 UN – gruppo musicale sudcoreano

Altro

UN – targa automobilistica di Unna (Germania)

un – articolo indeterminativo

