Un altro modo di dire sì - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un altro modo di dire sì. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : GIÀ

Significato/Curiosità : Un altro modo di dire sì

"Già" è un altro modo di dire "sì" o di confermare qualcosa. Questa parola può essere utilizzata in vari contesti e con differenti sfumature di significato a seconda del contesto. In molti casi, "già" viene utilizzato per esprimere accordo o conferma, ad esempio: "Hai finito il compito?" "Già, l'ho finito." In questo contesto, "già" indica che la risposta è positiva e conferma quanto è stato chiesto. Tuttavia, "già" può anche essere utilizzato per esprimere sorpresa o riconoscimento di un fatto noto, come in: "Hai sentito la notizia?" "Sì, già. È stata diffusa ovunque." In questo caso, "già" suggerisce che la persona era a conoscenza dell'informazione in anticipo. In generale, "già" è una parola versatile che può essere utilizzata per confermare, concordare o riconoscere qualcosa in modo informale e amichevole.

Altre risposte alla domanda : Un altro modo di dire sì : altro; modo; dire;

Su: Branca dell'hard rock, e non come genere separato. molti gruppi infatti erano e sono tutt'oggi etichettati sia come hard rock che come heavy ...nome del saettone il serpente non velenoso; Tuttche hot; È allcapo della sera; Tuttche larga;modo di dire sì;Su: E ottuso, reyes è un soldato leale e non è ostile con gli altri. a volte è ironicamente sminuito da garcia, ma in modo poco offensivo. il personaggio... ...Esaltare inesagerato; Recitano ininfame; Altrodi dire sì; Indogmatico; La vivanda di pane con olio poro e basilico;Su: Nell'ordine indicato, dà luogo a un palindromo, vale a dire una frase che rimane identica se letta da sinistra a destra e viceversa. la stessa frase ...Zubinttore d orchestra indiano; Comea te; Altro modo disì; Comefantastico; Macchinare or