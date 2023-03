Un alto ufficio scolastico - Cruciverba

L'ufficio scolastico regionale è un ufficio periferico del ministero dell'istruzione italiano, presente in 18 capoluoghi di regione (non c'è in Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, dove vige una disciplina separata).

Il titolo di provveditore è attribuito a funzionari o dirigenti con competenze diverse. L'ufficio al quale il provveditore è preposto è detto "provveditorato".