Alla moda... per la moda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alla moda... per la moda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IN

Soluzione e Curiosità per: Alla moda... per la moda L’alta moda o haute couture è il settore dell'abbigliamento nel quale operano i creatori di abiti di lusso. Sigle Intelligent network – architettura delle telecomunicazioni

– architettura delle telecomunicazioni Istituto di neuroscienze – istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche Chimica In – simbolo chimico dell'indio Cinema In – film del 2010 scritto e diretto da Peter McGennis Codici IN – codice vettore IATA di MAT Macedonian Airlines

IN – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'India

IN – codice ISO 3166-2:US dell'Indiana (Stati Uniti) Informatica .in – dominio di primo livello dell'India Letteratura IN In– romanzo di Natsuo Kirino del 2009 Altro in – simbolo del pollice

IN – targa automobilistica di Ingolstadt (Germania)

IN – targa automobilistica di Giannina (Grecia) Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «in» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 marzo 2023

