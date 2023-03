Alimento per ammalati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alimento per ammalati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BRODINO

Soluzione e Curiosità per: Alimento per ammalati La soia è un legume (scientificamente Glycine max) che viene largamente usato per l'alimentazione dell'uomo e degli animali da allevamento. Ad oggi è uno dei prodotti alimentari più coltivati nel mondo. La produzione mondiale si attesta attualmente a circa 353 milioni di tonnellate (dati 2017, fonte: FAO ). Amore, bugie & calcetto è un film italiano di Luca Lucini, girato interamente a Trieste uscito nelle sale il 4 aprile 2008. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Alimento per ammalati : alimento; ammalati; alimento ricavato dal glutine L alimento della balena Energia data da un alimento alimento ad alto contenuto proteico ricavato dal glutine Come l alimento di basso valore nutritivo Luoghi ove non mancano gli ammalati Le prendono gli ammalati Si prodiga amorevolmente agli ammalati ammalati ingialliti Assistere gli ammalati Cerca altre Definizioni