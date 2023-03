Acceso sugli interruttori - Cruciverba

Un interruttore magnetotermico è un dispositivo di sicurezza in grado di interrompere automaticamente (cioè senza intervento esterno) il flusso di corrente elettrica in un circuito elettrico in caso di sovracorrente.

Geografia

On – possibile traslitterazione del nome egizio della città di Eliopoli, menzionato anche nella Bibbia

Sigle

Overground Network – trasporto pubblico di Londra

Codici

ON – codice vettore IATA di Our Airline

ON – codice ISO 3166-2:CA dell'Ontario (Canada)

ON – codice ISO 3166-2:NA di Oshana (Namibia)

ON – codice ISO 3166-2:NG di Ondo (Nigeria)

Musica

On – EP di Aphex Twin del 1993

– album di Elisa del 2016 On – progetto musicale di Ken Andrews

On – singolo dei BTS del 2020

Lingue

On – in greco antico, essere; per l'uso di questo termine in filosofia, vedi ontologia

on – in giapponese, lettura dei kanji derivata dalla pronuncia cinese degli stessi, detta anche on'yomi

