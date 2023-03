Si abbrevia in hg - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si abbrevia in hg. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ETTOGRAMMO

Soluzione e Curiosità per: Si abbrevia in hg In astronomia, la classificazione stellare è la classificazione delle stelle sulla base del loro spettro. La classe spettrale di una stella è assegnata a partire dalla sua temperatura superficiale, che può essere stimata mediante la legge di Wien in base alla sua emissione luminosa. Un ulteriore indicatore della temperatura della stella è costituito dallo stato di ionizzazione della sua fotosfera: poiché i tipi di eccitazione prominenti all'interno della fotosfera dipendono dalla ... Il grammo (simbolo: g) è un'unità di misura della massa. Esso equivale a un millesimo di chilogrammo, l'unità base del SI. Il suo nome deriva dalla parola greca grámmax (piccolo peso). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Si abbrevia in hg : abbrevia; Agli abbreviato abbreviazione d occidentale abbreviazione da indici Una firma abbreviata abbreviazione di seguente