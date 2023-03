Spezzato, mozzato... come un ramo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spezzato, mozzato... come un ramo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRONCATO

Soluzione e Curiosità per: Spezzato mozzato... come un ramo In biologia, la rigenerazione consiste nel sostituire parti danneggiate del corpo con copie identiche alle stesse. Troncato è un termine utilizzato in araldica per indicare una partizione orizzontale, in due parti uguali, dello scudo, o di pezze e figure, formando, così, due campi o porzioni: l'uno superiore e l'altro inferiore. Si descrive iniziando sempre dal superiore. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 marzo 2023

