Sottoposto a imposte e tributi - Cruciverba

L'imposta regionale sulle attività produttive, nota anche con l'acronimo IRAP, è un'imposta istituita in Italia con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e attualmente in vigore.

L'aliquota (o quota parte), nella scienza delle finanze, è il tasso fisso o variabile, espresso in forma di percentuale che si applica alla base imponibile per calcolare il tributo. L'aliquota non è specificata nelle imposte a quota fissa, il cui ammontare è invariabile e fissato direttamente dalla legge.