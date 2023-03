Sono false quelle di chi desidera l impossibile - Cruciverba

Le false confidenze (Les Fausses Confidences in francese) è una commedia in tre atti, in prosa, di Marivaux, rappresentata per la prima volta a Parigi, il 16 marzo del 1737, all’Hôtel de Bourgogne dalla compagnia del Théâtre de la comédie italienne.

La speranza è la fiduciosa attesa di un bene che quanto più desiderato tanto più colora l'aspettativa di timore o paura per la sua mancata realizzazione.