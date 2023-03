La regione nativa dell attore Scamarcio - Cruciverba

L'uomo nero è un film del 2009, diretto da Sergio Rubini. Il regista pugliese realizza nella sua regione il suo decimo film, con protagonista femminile Valeria Golino e con un cast formato da Riccardo Scamarcio e da Anna Falchi, Margherita Buy, Maurizio Micheli e con gli attori baresi Mariolina De Fano e Vito Signorile. Ha ottenuto due nomination ai premi Alabarda d'oro 2010 come miglior film e miglior sceneggiatura.

La Puglia ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'pua/; Apulia in latino, apa Iapygia in greco antico, Apùlia in arbëresh) è una regione italiana a statuto ordinario dell'Italia meridionale, di 3 904 999 abitanti, con capoluogo Bari.