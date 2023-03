Un pilota... come l Adam attore ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pilota... come l Adam attore ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DRIVER

Soluzione e Curiosità per: Un pilota... come l Adam attore ing L'incredibile Hulk (The Incredible Hulk) è un film del 2008 diretto da Louis Leterrier. Un driver, dall'inglese "guidatore", in informatica indica l'insieme di procedure software, spesso scritte in assembly, che permette ad un sistema operativo di pilotare un dispositivo hardware (ad es. una periferica). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 marzo 2023

