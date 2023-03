Indumento per la testa - Cruciverba

L'abaya (in arabo: , aba'a) è un indumento femminile utilizzato in alcuni paesi musulmani, essenzialmente del Golfo Persico.

Il copricapo è un capo di abbigliamento destinato a coprire in modo parziale o totale la testa. Serve per proteggersi dall'eventuale sole, freddo, pioggia oppure per uso estetico o per una protezione igienica, oppure ancora a scopi sociali.