Arrivati qui, giunti in questo luogo - Cruciverba

La seconda edizione del reality show Pechino Express, sottotitolata Obiettivo Bangkok, è andata in onda in prima serata su Rai 2 dall'8 settembre al 4 novembre 2013 per 10 puntate, con la conduzione di Costantino Della Gherardesca (che aveva già partecipato nella prima edizione come concorrente) e la regia di Davide Corallo e Angelo Poli.

Lorenzo Venuti (Montevarchi, 12 aprile 1995) è un calciatore italiano, difensore della Fiorentina.