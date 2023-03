Lo è il walkie-talkie - Cruciverba

Un walkie-talkie o handheld transceiver (HT), in italiano ricetrasmettitore palmare, è una radio ricetrasmittente bidirezionale portatile che può essere tenuta in mano, adibita alla comunicazione con altri terminali.

Un ricetrasmettitore (in inglese transceiver, unione delle parole inglesi transmitter e receiver), nelle telecomunicazioni, è un dispositivo costituito da un trasmettitore e un ricevitore che condividono alloggiamento e circuiti. Quando trasmettitore e ricevitore non hanno parti in comune del circuito elettrico è conosciuto come trasmettitore-ricevitore. Il termine ebbe origine negli anni venti. Il termine include anche dispositivi come trasponder, transverter e ripetitori. Se i segnali trasmessi e ricevuti sono radioelettrici, viene chiamato radioricetrasmettitore.