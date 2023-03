Viene cotto nella fornace - Cruciverba

Impruneta (detta comunemente L'Imprunéta, con l'articolo; pronuncia: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/l impru'neta/) è un comune italiano di 14 344 abitanti della città metropolitana di Firenze in Toscana, celebre soprattutto per l'industria della terracotta (il cosiddetto cotto di Impruneta), per la tradizionale Fiera di S. Luca, che si svolge ogni anno alla metà di ottobre, e per la Festa dell'Uva, che ...

Il mattone è un prodotto utilizzato sin dall'antichità nelle costruzioni e nell'edilizia in generale. Solitamente ha forma di parallelepipedo, di dimensioni ben definite, tali per cui la dimensione del lato di ogni spigolo è multiplo di un unico modulo. Può essere fabbricato da una varietà di materiali diversi, il mattone tipo più utilizzato è il laterizio, realizzato dall'argilla.