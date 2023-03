Verso nell ovile - Cruciverba

La terza edizione del reality show Pechino Express, intitolata Pechino Express - Ai confini dell'Asia, è andata in onda in prima serata su Rai 2 dal 7 settembre al 3 novembre 2014 per dieci puntate, con la conduzione di Costantino Della Gherardesca e la regia di Federico Albanese e Angelo Poli.

Sigle

Bachelor of Engineering

Base Excess – eccesso di basi

Bloco de Esquerda (Blocco di Sinistra) – partito politico portoghese

British English

Chimica

Be – simbolo chimico del berillio

Codici

BE – codice vettore IATA di Flybe

be – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua bielorussa

BE – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Belgio

BE – il codice ISO 3166-2:CH del Canton Berna (Svizzera)

Fisica

°Bé – (grado Baumé) – unità di misura della scala di Baumé

Informatica

.be – dominio di primo livello del Belgio

Be Incorporated – azienda produttrice di software che offre il sistema operativo per personal computer BeOS. La compagnia ha ceduto le sue attività a Palm, Inc. nel 2001

Musica

Be – album discografico dei Casiopea del 1999

BE – album dei Pain of Salvation del 2004

Be – album di Common del 2005

Be – album dei Salem Hill del 2005

BE – album dei Beady Eye del 2013

Be – album dei BTS del 2020

Altro

Be – lettera dell'alfabeto cirillico

BE – sigla usata per gli aerei dell'azienda russa Beriev

