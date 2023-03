Vasta penisola dell Asia meridionale - Cruciverba

L'Indocina (o erroneamente Siam, nome dell’antica Thailandia) è una vasta penisola dell'Asia sud-orientale, saldata largamente al continente, prominente tra il golfo del Bengala e il mar Cinese meridionale; la sua estremità meridionale si suddivide in un ampio lobo e in una lunga appendice, la Malacca, che giunge a contatto dell'arcipelago malese; nell'andamento delle due coste profondamente incise, nella snellezza delle forme, nella struttura in cui hanno gran parte i corrugamenti ...

La Malacca (in malese, Melaka) è uno degli stati della Malaysia. Misura 1.720 km² (equivalente a circa lo 0,5% dell'intero territorio federato), con circa 930.000 abitanti (al 2019). È situata nella zona sud-occidentale della penisola malese (o penisola di Malacca). Estesa su una regione pianeggiante, si affaccia sullo Stretto di Malacca e l'isola di Sumatra.