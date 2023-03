Vale sedici once - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vale sedici once. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LIBBRA

Soluzione e Curiosità per: Vale sedici once Salma Hayek (Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">'salma 'xaek), all'anagrafe Salma del Carmen Hayek Jiménez-Pinault (Coatzacoalcos, 2 settembre 1966) è un'attrice messicana naturalizzata statunitense, candidata all'Oscar alla miglior attrice per Frida, nel 2003. La libbra (in inglese pound) è un'unità di misura di massa di origine romana. Il nome deriva dal latino libra ("bilancia"). Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 marzo 2023

