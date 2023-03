Lo usò Veronica per asciugare Gesù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo usò Veronica per asciugare Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SUDARIO

Soluzione e Curiosità per: Lo uso Veronica per asciugare Gesu L'eucaristìa, o comunione, o santa cena, per gran parte delle Chiese cristiane, è il sacramento istituito da Gesù durante l'Ultima Cena, alla vigilia della sua passione e morte. Il termine deriva dal greco antico easta, eucharistía, «ringraziamento, rendimento di grazie». Il Nuovo Testamento narra l'istituzione dell'eucaristia in quattro passi: Matteo 26,26-28; Marco 14,22-24; Luca 22,19-20; Prima lettera ai Corinzi 11,23-25. Il sudario è un panno o un lenzuolo usato per avvolgere o coprire un defunto. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 marzo 2023

