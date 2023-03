C è tra senesi e lucchesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è tra senesi e lucchesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RIMA

Soluzione e Curiosità per: C e tra senesi e lucchesi La battaglia di Montaperti fu combattuta a Montaperti, pochi chilometri a sud-est di Siena, il 4 settembre 1260, tra le truppe ghibelline capeggiate da Siena e quelle guelfe capeggiate da Firenze. In poesia, la rima è l'identità consonantica e vocalica nella terminazione di due o più parole a partire dall'accento tonico. Spesso tali parole si trovano al termine dei versi. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 marzo 2023

