Tavole... per pedine - Cruciverba

Il backgammon (in italiano Tavola reale o Tric-Trac) è un gioco da tavolo per due giocatori. Ciascun giocatore possiede 15 pedine che muove lungo 24 triangoli in base al lancio di due dadi. Lo scopo del gioco è riuscire per primi a rimuovere tutte le proprie pedine dalla tavola, cercando nel contempo di bloccare l'avversario e di evitare le sue azioni di disturbo.

La Dama è un gioco da tavolo tradizionale per due giocatori. La parola "dama" proviene dal latino domina ed indica il "pezzo sovrano" e, per estensione, l'intero gioco.