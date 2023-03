Tavola apparecchiata - Cruciverba

La 'brasserie è un ristorante in cui è possibile consumare un pasto veloce. Offre una cucina relativamente semplice, oltre ad avere un servizio ai tavoli, un menù stampato e tavoli apparecchiati con tovaglie, a differenza dei più semplici bistrot che possono non avere alcuna di queste caratteristiche.

Un desco da parto è un tondo dipinto su entrambi i lati che durante il Rinascimento veniva offerto come dono cerimoniale alle donne delle famiglie più abbienti che avevano appena partorito. Veniva usato come vassoio per portare le vivande alla nuova madre, finché si riposava a letto.