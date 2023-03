Suonano come che - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Suonano come che. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : KE

Soluzione e Curiosità per: Suonano come che Un gruppo musicale o complesso musicale è un sodalizio artistico composto da persone che suonano stabilmente musica insieme. Indica sia l'insieme dei ruoli dei musicisti che il loro concreto raggruppamento, siano questi professionisti o amatori. Nei diversi ambiti e generi musicali in cui si considera un gruppo musicale, esso è vario per organico, repertorio e funzione. Nell'ambito jazzistico un gruppo musicale è definito anche duo o trio, a seconda che sia ... Johnatan Ke Huy Quan, nato Quan K Huy (Saigon, 20 agosto 1971), è un attore statunitense, vincitore dell'Oscar al miglior attore non protagonista nel 2023. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 marzo 2023

